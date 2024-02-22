Власть 22 февраля 2024, 17:00 «Техника отличная». Путин — о полете на Ту-160М Президент Путин: новый Ту-160М можно принимать в состав ВС России РИА «Новости»

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Новый стратегический ракетоносец Ту-160М можно смело принимать в состав Вооруженных сил России. Об этом президент Владимир Путин рассказал Telegram-каналу Shot после получасового полета на этом самолете.

«Мы получаем новую технику. Техника отличная, действительно нового поколения. Как я сказал командиру и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав вооруженных сил», — подчеркнул глава государства.

Полет президента Владимира Путина на Ту-160М над Казанью состоялся днем 22 февраля. Это мероприятие анонсировалось — уточнялось, что глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал маршрут военной тайной.

Накануне, 21 февраля, Путин посетил этот авиазавод и поднялся на борт Ту-160М. В пресс-службе Кремля отмечали, что завод готовит новую версию легендарного самолета к серийному производству.