Важное 22 февраля 2024, 14:43 Путин совершит полет на Ту-160М Президент Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода Aleksey Ivanov/TV Zvezda/globallookpress

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Российский лидер Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. Глава государства совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщило РИА «Новости».

Полет президента над Казанью на Ту-160М продлится около 40 минут.

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Накануне Путин ознакомился с информационными стендами о работе предприятия и осмотрел четыре воздушных судна Ту-160М. Путин поднялся на борт одного из них — в кабину за штурвал.

Казанский авиационный завод является филиалом ПАО «Туполев» и представляет собой одно из крупнейших отечественных предприятий авиационной промышленности. Недавно завод модернизировали.