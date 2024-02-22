22 февраля 2024, 14:43
Путин совершит полет на Ту-160М
Президент Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода
Российский лидер Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. Глава государства совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщило РИА «Новости».
Полет президента над Казанью на Ту-160М продлится около 40 минут.
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Накануне Путин ознакомился с информационными стендами о работе предприятия и осмотрел четыре воздушных судна Ту-160М. Путин поднялся на борт одного из них — в кабину за штурвал.
Казанский авиационный завод является филиалом ПАО «Туполев» и представляет собой одно из крупнейших отечественных предприятий авиационной промышленности. Недавно завод модернизировали.
Владимир Путин
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