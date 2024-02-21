Власть 21 февраля 2024, 13:49 Путин прибыл в Казань и отправился на авиазавод Президент России Путин прибыл в Казань РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прибыл в Татарстан и отправился на Казанский авиазавод имени Горбунова (КАЗ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент ознакомился с информационными стендами о работе КАЗа и поднялся на борт стратегического ракетоносца Ту-160М», — уточнили на сайте.

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Завод готовится к серийному производству новой версии легендарного Ту-160М, а также планирует нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214.

Казанский авиационный завод — филиал ПАО «Туполев» — одно из крупнейших отечественных предприятий авиапромышленности. Недавно его модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы, отремонтировали взлетно-посадочную полосу. Конструкторский центр оснащен современной техникой. На заводе восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий. В 2023 году на КАЗе трудились более восьми тысяч человек.

Ранее в тот же день в Казань приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего».