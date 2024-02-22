Важное 22 февраля 2024, 16:21 Полет Путина на Ту-160М завершился Полет Путина на ракетоносце Ту-160М завершился, он длился полчаса РИА «Новости»

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Полет президента России Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М уже состоялся. Он длился полчаса, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, дополетная подготовка длилась около 45 минут. Сверхзвуковой бомбардировщик «Илья Муромец» приземлился на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

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Кадрами окончания полета поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он сопроводил видео комментарием: «Вернулся».

Под постом быстро возникло около 200 комментариев. Подписчики писали, что им «было немного тревожно», они радовались окончанию полета президента.

О том, что Путин прибыл на взлетную полосу авиазавода, чтобы совершить полет над Казанью, сообщалось ранее. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков не раскрыл маршрут главы государства, пояснив, что это «военная тайна». Он добавил, что полет продлится до 40 минут.

Кстати, в 2005 году Владимир Путин пять часов летел на стратегическом бомбардировщике Ту-160 «Павел Таран».