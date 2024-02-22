22 февраля 2024, 14:55
Маршрут полета Путина на Ту-160М назвали военной тайной
Песков назвал военной тайной маршрут полета Путина на Ту-160М
Маршрут полета президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М является военной тайной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
«До 40 минут где-то [продлится полет]», — добавил официальный представитель Кремля.
Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал первые кадры подготовки полета Путина на Ту-160М. Глава государства уже прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Президент уже посещал предприятие 21 февраля. Во время визита он осмотрел четыре ракетоносца Ту-160М и осмотрел кабину одного из них.
Дмитрий Песков
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Владимир Путин
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