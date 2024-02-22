Важное 22 февраля 2024, 14:55 Маршрут полета Путина на Ту-160М назвали военной тайной Песков назвал военной тайной маршрут полета Путина на Ту-160М MOD Russia/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Маршрут полета президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М является военной тайной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«До 40 минут где-то [продлится полет]», — добавил официальный представитель Кремля.

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал первые кадры подготовки полета Путина на Ту-160М. Глава государства уже прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Президент уже посещал предприятие 21 февраля. Во время визита он осмотрел четыре ракетоносца Ту-160М и осмотрел кабину одного из них.