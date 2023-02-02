Власть 02 февраля 2023, 19:09 Россия ответит на угрозы Запада не только бронетехникой — Путин Путин заявил, что при ответе на угрозы Запада Россия не ограничится бронетехникой РИА «Новости»

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Россия имеет все необходимые средства для того, чтобы ответить на возникающие угрозы. Бронетехникой дело не обойдется, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде.

«У нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал глава государства.

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Те, кто угрожает государству, не осознают, что все россияне с молоком матери впитали в себя традиции и наследие победителей, подчеркнул Путин. По его словам, страна уверена в себе, в своей правоте и победе.

Российский лидер назвал Сталинград символом несокрушимости народа. Участники битвы, которые смогли остановить противника и заставили врага бежать, сражались за сохранение истерзанной, но непокоренной страны. Он отметил, что идеология нацизма на сегодняшний день снова угрожает безопасности России.

Путин посетил Волгоград 2 февраля и принял участие в памятных мероприятиях. Сначала он отправился в мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы. Там же президент почтил память погибших минутой молчания.