02 февраля 2023, 19:09
Россия ответит на угрозы Запада не только бронетехникой — Путин
Путин заявил, что при ответе на угрозы Запада Россия не ограничится бронетехникой
Россия имеет все необходимые средства для того, чтобы ответить на возникающие угрозы. Бронетехникой дело не обойдется, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде.
«У нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал глава государства.
Реклама
Те, кто угрожает государству, не осознают, что все россияне с молоком матери впитали в себя традиции и наследие победителей, подчеркнул Путин. По его словам, страна уверена в себе, в своей правоте и победе.
Российский лидер назвал Сталинград символом несокрушимости народа. Участники битвы, которые смогли остановить противника и заставили врага бежать, сражались за сохранение истерзанной, но непокоренной страны. Он отметил, что идеология нацизма на сегодняшний день снова угрожает безопасности России.
Путин посетил Волгоград 2 февраля и принял участие в памятных мероприятиях. Сначала он отправился в мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы. Там же президент почтил память погибших минутой молчания.
Вторая мировая война
Владимир Путин
Реклама
Реклама