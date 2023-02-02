02 февраля 2023, 17:36
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Президент Путин возложил цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом кургане
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане стал первым местом, которое посетил президент России Владимир Путин в ходе визита в Волгоград. Российский лидер прибыл в город для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы.
В мемориальном комплексе на Мамаевом кургане президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил минутой молчания память погибших советских воинов.
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Также президент возложил букет на могилу маршала Василия Чуйкова, похороненного на территории мемориального комплекса.
По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин выступит на концерте, посвященной памятной дате, встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, а также проведет встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Вторая мировая война
Владимир Путин
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