02 февраля 2023, 17:42
Путин заявил об уверенности России в правоте и победе
Путин: Россия уверена в себе и своей правоте
Россия уверена в себе, своей правоте и победе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде.
Глава государства отметил, что преемственность поколений, особые ценности и традиции являются отличительной чертой России.
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«Все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе», — сказал российский лидер.
Путин заявил, что процветающая идеология нацизма в мировом сообществе снова пытается подорвать безопасность России. Стране снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту, пояснил Путин. Несмотря на это, у России есть большое количество друзей по всему миру. Государство сохраняет дружественные отношения со многими странами.
В день 80-летней годовщины победы Советского Союза в Сталинградской битве глава государства приехал в Волгоград для участия в памятных мероприятиях. Первым делом он посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Российский лидер возложил цветы на могилу маршала Василия Чуйкова. Также в планах у президента встретиться с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Вторая мировая война
Владимир Путин
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