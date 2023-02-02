Власть 02 февраля 2023, 17:48 Путин назвал Сталинград символом несокрушимости народа Президент Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа РИА «Новости»

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Участники Сталинградской битвы, остановившие и обратившие в бегство жестокого врага, сражались за сохранение истерзанной, но непокоренной страны. Об этом заявил в ходе своего выступления президент России Владимир Путин перед началом праздничного концерта в Волгограде.

Российский лидер поздравил собравшихся с 80-летием разгрома фашистов. Он подчеркнул, что Сталинград стал символом несокрушимости народа.

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«Здесь, на Сталинградской земле, 80 лет назад на берегах великой русской реки Волги был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный и жестокий враг. Завершилась долгая многотрудная битва за Сталинград. Это было не просто сражение за город. На кону стояло существование истерзанной, но непокоренной страны», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что хранящаяся в характере россиян правда помогла низвергнуть нацизм.

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил цветы и почтил память погибших советских воинов во время Сталинградской битвы.

В планах у главы государства — встреча с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, а также с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.