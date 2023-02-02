Важное 02 февраля 2023, 17:43 Нацизм снова стал угрозой безопасности России — Путин Путин заявил, что России снова угрожают немецкими танками Leopard РИА «Новости»

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Идеология нацизма в современном мире снова создает угрозы безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Волгоград.

«России снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту», — обратил внимание глава государства.

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Путин принимает участие в торжественный мероприятиях по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. Он возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания.

Также президент возложил цветы к могиле маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова. Он командовал 62-й армией, силы которой шесть месяцев защищали Сталинград и отстояли город от фашистских захватчиков.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Противника удалось обратить в бегство, в ходе войны наступил коренной перелом. Сражение стало символом мужества, доблести и нравственной победы над фашизмом.