Важное 17 декабря 2023, 16:26 Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу» Путин: РФ примет решения без подсказок и не обменяет суверенитет на колбасу

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Президент Владимир Путин во время выступления на заседании XXI съезда партии «Единая Россия» заявил, что страна не будет опираться на чужие подсказки из-за рубежа во время принятия решений. И ни на что не променяет свой суверенитет.

«И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин.

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Россия будет или суверенной, или ее вообще не будет. Такой постулат должен быть в голове и сердце, уверен он. По словам президента, перед Россией сейчас стоят исторические задачи, требующие объединения усилий и сплоченности всех патриотических сил.

Путин отметил, что планы Запада обрушить экономику России не сработали. Страны мечтали о развале РФ еще после распада СССР, хотели поделить территории страны и присвоить их себе, но ничего не вышло.

Съезд партии «Единая Россия» проходит в 75-м павильоне на площадке выставки-форума «Россия». Его участники единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах. Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов во время своего выступления заявил, что только Путин может привести Россию к победе. Глава государства ратует за свою страну и свой народ, поэтому команда Путина — все россияне.