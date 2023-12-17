17 декабря 2023, 16:26
Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»
Путин: РФ примет решения без подсказок и не обменяет суверенитет на колбасу
Президент Владимир Путин во время выступления на заседании XXI съезда партии «Единая Россия» заявил, что страна не будет опираться на чужие подсказки из-за рубежа во время принятия решений. И ни на что не променяет свой суверенитет.
«И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заявил Путин.
Реклама
Россия будет или суверенной, или ее вообще не будет. Такой постулат должен быть в голове и сердце, уверен он. По словам президента, перед Россией сейчас стоят исторические задачи, требующие объединения усилий и сплоченности всех патриотических сил.
Путин отметил, что планы Запада обрушить экономику России не сработали. Страны мечтали о развале РФ еще после распада СССР, хотели поделить территории страны и присвоить их себе, но ничего не вышло.
Съезд партии «Единая Россия» проходит в 75-м павильоне на площадке выставки-форума «Россия». Его участники единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах. Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов во время своего выступления заявил, что только Путин может привести Россию к победе. Глава государства ратует за свою страну и свой народ, поэтому команда Путина — все россияне.
Россия
Владимир Путин
Выборы президента РФ
«Единая Россия»
Выставка-форум «Россия»
Реклама
Реклама