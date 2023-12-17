Важное 17 декабря 2023, 15:59 «Мы стали одной командой». Алаудинов заявил, что Путин приведет Россию к победе Командир «Ахмата» Алаудинов назвал всех россиян командой Путина Dmitry Chasovitin/Global Look Press

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Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне — и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

«Победа Владимира Путина — единение нашего народа. Мы стали одной семьей, одной командой», — заявил он.

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По словам Алаудинов, победа в спецоперации уже закрытый вопрос для России. Нет никаких сомнений, что Путин приведет страну к победе. Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента настоящим мужчиной, который верит в Россию и ее жителей.

Съезд «Единой России» походит на площадке выставки-форума «Россия». Его участники поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году.

Ранее партия завила, что направит все возможные усилия, чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах одержал Путин. Секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал нынешнего лидера высшим примером силы, стойкости и человечности.