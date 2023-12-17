Важное 17 декабря 2023, 16:23 Планы Запада обрушить экономику России не сработали Президент Путин: планы Запада в отношении России не сработали Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Западные элиты рассчитывали обрушить экономику, политическую и социальную системы РФ. Их планы не сработали, заявил президент Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России».

Общество и ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость, страна из года в год шла к суверенитету, подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия — свободное и суверенное государство.

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«Народ в России был и будет единственным источником власти. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты», — добавил президент.

Сейчас стоит важнейшая задача — повысить эффективность всех уровней публичной власти, заявил Путин. Также предстоит и дальше совершенствовать демократические институты государства.

На прямой линии 14 декабря президент подчеркнул, что Россия не может существовать без суверенитета. Важно укреплять обороноспособность страны и развивать парламентаризм, заключил Путин.