Важное 17 декабря 2023, 10:09 Путин раскрыл коварный план Запада после развала СССР Путин: Запад хотел развалить Россию после распада СССР Kremlin Pool/via Global Look Press

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Запад планировал развалить и Россию после распада СССР. Также заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, — она совсем стала другой страной, идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации», — заявил глава государства.

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Путин добавил, что на 100% убедился, что после распада Советского Союза западные страны считали, что надо немного потерпеть и «доразвалить Россию». Они были уверены, что страна с самой большой территорий в мире не нужна.

«Лучше ее разделить на пять частей <…> и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», — рассказал Путин о планах Запада.

Но по отдельности территории не смогли бы иметь самостоятельного голоса, веса и не сумели бы отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое российское государство.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Путина, доказывая опасное положение демократии в Америке. Комментарий российского президента касался судебного дела против Трампа.