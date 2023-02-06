Происшествия 06 февраля 2023, 08:47 Десятки людей остались под завалами в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама Al Hadath: число погибших в землетрясении на севере Сирии превысило 100 человек

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Количество жертв землетрясения на севере Сирии превысило 100 человек. Под завалами остались десятки людей, рассказал корреспондент Al Hadath.

Число жертв землетрясения превысило 100 человек, около 400 ранены, сказал журналист с места событий на севере Сирии. В городе Сармада обрушился целый жилой квартал. Разбор завалов продолжили в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, под завалами могут оставаться десятки людей.

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Помощник министра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Ахмед Думейрия ранее рассказал, что все местные учреждения здравоохранения мобилизовали на помощь пострадавшим.

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Издание также сообщило, что в области Хатай на юге Турции после семи часов утра по московскому времени почувствовали повторный толчок — так называемый «афтершок». Институт астрономических и геофизических исследований в Египте предупредил, что они повторятся в течение дня, но цунами, о котором заявляли ранее, маловероятно.

Серия землетрясений произошла утром 6 февраля в турецких провинциях Кахраманмараш и Газиантеп, последствия подземных толчков ощутили в Египте, Ливане, Сирии, Ираке, Греции, Армении и на Кипре. В Турции погибли не менее 51 человека, больше всего в провинции Малатья на востоке страны.