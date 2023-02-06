06 февраля 2023, 11:26
Власти Турции сообщили о 78 повторных толчках
Вице-президент Октай: в Турции зафиксировали 78 повторных толчков
Сейсмологи зарегистрировали 78 повторных толчков в Турции после землетрясения. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай, написал ТАСС.
Сильнейшее землетрясение зафиксировали на юго-востоке Турции утром в понедельник, 6 февраля. Октай добавил, что в результате случившегося погибли 284 человека, более 2300 пострадали. При этом разрушенными оказались свыше 1700 зданий. Взлетно-посадочная полоса аэропорта в провинции Хатай серьезно пострадала в результате подземных толчков.
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Кроме того, землетрясение привело к гибели более 200 человек в Сирии. Под завалами в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама могут оставаться десятки людей. Спасатели продолжают поиски.
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Сирийский департамент музеев заявил, что из-за землетрясения оказался разрушен памятник истории — цитадель Алеппо. Он находится в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Землетрясения
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