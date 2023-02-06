Мир 06 февраля 2023, 11:26 Власти Турции сообщили о 78 повторных толчках Вице-президент Октай: в Турции зафиксировали 78 повторных толчков

Читать 360tv в

Сейсмологи зарегистрировали 78 повторных толчков в Турции после землетрясения. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай, написал ТАСС.

Сильнейшее землетрясение зафиксировали на юго-востоке Турции утром в понедельник, 6 февраля. Октай добавил, что в результате случившегося погибли 284 человека, более 2300 пострадали. При этом разрушенными оказались свыше 1700 зданий. Взлетно-посадочная полоса аэропорта в провинции Хатай серьезно пострадала в результате подземных толчков.

Реклама

Кроме того, землетрясение привело к гибели более 200 человек в Сирии. Под завалами в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама могут оставаться десятки людей. Спасатели продолжают поиски.

Реклама

Сирийский департамент музеев заявил, что из-за землетрясения оказался разрушен памятник истории — цитадель Алеппо. Он находится в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.