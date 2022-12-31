Важное 31 декабря 2022, 16:09 Путин заявил, что Россия должна «или все сдавать, или бороться», но сдавать нельзя Президент Путин: Россия должна бороться и идти вперед Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Россия находится у той черты, когда может «или все сдавать, или бороться», но сдавать нельзя, нужно идти вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с военнослужащими Южного военного округа.

«Россию подогнали к этой черте: или все сдавать, или бороться. Но пока у нас есть такие люди, как вы — и ребята, и девушки, которые рядом с вами, — конечно, сдавать ничего нельзя», — процитировал главу государства ТАСС.

Реклама

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо «только бороться, только вперед идти», но при этом призвал военных по возможности беречь себя.

Реклама

Президент приехал в штаб ЮВО сегодня утром. Там же он вместе с военнослужащими и участниками спецоперации записал новогоднее обращение, которое уже увидели жители Камчатки. Путин рассказал о событиях и вызовах 2022 года, назвал героями всех участников спецоперации и признался, что разделяет боль родственников погибших бойцов. По словам главы государства, Россия преодолеет все трудности.

Обращение продлилось девять минут — пока это самая длинная для Владимира Путина новогодняя речь.