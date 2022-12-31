Важное 31 декабря 2022, 15:06 Путин признался, что всем сердцем разделяет боль родственников погибших бойцов Путин: российские власти сделают все возможное для помощи семьям погибших военных

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин заявил, что всем сердцем разделяет боль семей погибших военных. Об этом он рассказал в новогоднем обращении к жителям страны. Глава государства выступил в окружении военнослужащих.

Также он сказал, что Россия останется великой и независимой страной. Государство будет идти исключительно вперед. Новый год — подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все обиды, отметил президент.

Реклама

«Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой, будем идти только вперед, побеждать — ради своих семей и ради России», — высказался Путин.

Реклама

Глава государства выступил с самым продолжительным новогодним обращением. Его речь заняла около девяти минут. Он назвал уходящий год временем судьбоносных решений и мощной консолидацией жителей страны. Этот год, по его словам, помог отделить мужество и героизм от предательства и малодушия.

Путин подчеркнул, что России объявили настоящую санкционную войну. Он поблагодарил российских бойцов и поздравил их с Новым годом.