Власть 31 декабря 2022, 15:38 Путин утром посетил штаб ЮВО Представитель Кремля Песков: президент Путин утром посетил штаб ЮВО Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин сегодня утром побывал в штабе Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

По словам Пескова, президент пообщался с командующим, вручил медали и боевые знамена участникам спецоперации, проявившим героизм и мужество. Знамена получили Донецкий и Луганский армейские корпуса.

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«Президент <…> вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности Первому донецкому, Второму гвардейскому луганско-северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому училищу», — рассказал представитель Кремля.

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Один из военнослужащих получил от Путина звезду Героя России.

В Южном военном округе Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам — он выступил вместе с военными. Президент рассказал о вызовах и судьбоносных событиях уходящего года. Отдельно он поздравил личный состав ВС России и назвал героями всех участников спецоперации.