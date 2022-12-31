31 декабря 2022, 15:38
Путин утром посетил штаб ЮВО
Представитель Кремля Песков: президент Путин утром посетил штаб ЮВО
Президент России Владимир Путин сегодня утром побывал в штабе Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.
По словам Пескова, президент пообщался с командующим, вручил медали и боевые знамена участникам спецоперации, проявившим героизм и мужество. Знамена получили Донецкий и Луганский армейские корпуса.
Реклама
«Президент <…> вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности Первому донецкому, Второму гвардейскому луганско-северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому училищу», — рассказал представитель Кремля.
Реклама
Один из военнослужащих получил от Путина звезду Героя России.
В Южном военном округе Владимир Путин записал новогоднее обращение к россиянам — он выступил вместе с военными. Президент рассказал о вызовах и судьбоносных событиях уходящего года. Отдельно он поздравил личный состав ВС России и назвал героями всех участников спецоперации.
Военные
Владимир Путин
Реклама
Реклама