Власть 31 декабря 2022, 16:12 Песков рассказал о необычном новогоднем поздравлении Путина Представитель Кремля Песков: президент Путин поздравил россиян с Новым годом из ЮВО Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа — первыми обращение увидели жители Камчатки, позже его покажут всем жителям страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С учетом разницы во времени вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке. Президент России из штаба Южного военного округа поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», — пояснил представитель Кремля (его процитировало РИА «Новости»).

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Вместо того чтобы по традиции обратиться к жителям на фоне Кремля, Путин записал поздравление в штабе вместе с военнослужащими и участниками спецоперации. Он рассказал о судьбоносных событиях и вызовах, с которыми пришлось столкнуться в 2022 году, назвал всех участников СВО героями и пообещал, что сплоченная Россия преодолеет все трудности.

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Это самая длинная новогодняя речь Путина — она продлилась целых девять минут. Рекорд по хронометражу пока принадлежит первому российскому президенту Борису Ельцину. Сообщая в новогодней речи о своей отставке, он растянул ее больше чем на 10 минут.