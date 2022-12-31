Важное 31 декабря 2022, 15:04 Путин в новогоднем обращении назвал всех воинов спецоперации героями для россиян Президент Путин: все участники СВО являются героями для россиян РИА «Новости»

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Все участники спецоперации — герои для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

Глава государства назвал уходящий 2022-й годом поворотных событий, которые закладывают основу будущего и независимости. Россияне проявили мужество и достоинство, поддержав участников СВО, отметил Путин. Россияне «без всяких формальных указаний» объединяются, чтобы помочь другим.

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«Вместе строим и созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — процитировало его РИА «Новости».

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Борьба России за ее будущее — вдохновляющий пример для других государств, считает президент. Путин подчеркнул, что россияне никогда не позволят расколоть их страну. Он напомнил, что в этом году России объявили настоящую санкционную войну, ожидая полного разрушения страны, но ничего не вышло.

Глава государства отдельно поздравил личный состав ВС России с наступающим праздником и поблагодарил за службу.