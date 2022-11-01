Путин заявил, что пока не принял решение о поездках на саммиты G20 и АТЭС | 360°

Власть 01 ноября 2022, 00:50 Путин заявил, что пока не принял решение о поездках на саммиты G20 и АТЭС Президент РФ Путин заявил, что решения о поездках на саммиты G20 и АТЭС пока не приняты Президент России Владимир Путин / РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что пока не принял решение о поездках на саммиты G20 и АТЭС. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Нет, пока эти решения не приняты», — сообщил глава государства журналистам.

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Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Ранее Путин заявил, что страну на саммите обязательно будут представлять, о своем участии он обещал подумать. На мероприятие также пригласили лидера Украины Владимира Зеленского и главу США Джо Байдена.

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Зеленский призвал исключить Россию из G20 после сообщения о приостановке зерновой сделки. Он потребовал «жесткой международной реакции» со стороны ООН. Ранее с инициативой убрать Россию из «Большой двадцатки» выступила Канада.

Белый дом сообщил, что Джо Байден прилетит в Индонезию для участия в саммите G20. Перед этим американский лидер планирует посетить Египет и Камбоджу, где проведут ежегодный саммит США — АСЕАН.