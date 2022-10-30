Зеленский призвал исключить Россию из «Большой двадцатки» | 360°

Мир 30 октября 2022, 00:17 Зеленский призвал исключить Россию из «Большой двадцатки» Президент Украины Зеленский призвал исключить Россию из G20 из-за зерновой сделки YouTube

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Россию нужно исключить из «большой двадцатки» (G20) после того, как Минобороны РФ сообщило о приостановлении участия в зерновой сделке. Об этом 29 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он призвал мировое сообщество отреагировать на решение российских властей, в частности на уровне ООН и G20.

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«Как Россия может быть среди других в G20? <…> Это нонсенс, России не место в „двадцатке“. <…> Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне „Большой двадцатки“, — сказал Зеленский.

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В субботу российское Минобороны объявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Соответствующее решение было принято после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, который готовился при участии британских специалистов.

В Белом доме назвали приостановку зерновой сделки использованием продовольствия как оружия. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Украина и Великобритания своими действиями по подготовке теракта в Севастополе спровоцировали создание продовольственного кризиса.