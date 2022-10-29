Белый дом сообщил об участии Байдена в саммите G20 | 360°

Мир 29 октября 2022, 02:42 Белый дом сообщил об участии Байдена в саммите G20 Белый дом: президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 YouTube

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Президент США Джо Байден приедет в ноябре в Индонезию, чтобы принять участие в саммите G20. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, написало РИА «Новости».

«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», — отметила она.

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По словам Жан-Пьер, перед саммитом «Большой двадцатки» американский лидер успеет посетить Египет и Камбоджу, где проведут ежегодный саммит США — АСЕАН.

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Президент России Владимир Путин пообещал подумать над приглашением на саммит G20. При этом глава государства заверил, что страну на переговорах представлять обязательно будут. Во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин поблагодарил индонезийского коллегу Джоко Видодо за приглашение.

Ранее сообщалось, что Джо Байден по-прежнему не будет сам инициировать возможный контакт с российским лидером Владимиром Путиным во время грядущего саммита «Большой двадцатки».