Путин не исключил своей поездки на саммит G20 | 360°

Власть 27 октября 2022, 20:22 Путин не исключил своей поездки на саммит G20 Президент России Путин допустил, что поедет на саммит G20 РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин пообещал подумать над приглашением на саммит G20. Глава государства подчеркнул, что страну на переговорах представлять обязательно будут. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин поблагодарил индонезийского коллегу Джоко Видодо за приглашение посетить саммит «Большой двадцатки».

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«Подумаю, как это можно сделать, но Россия совершенно точно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду. Пока подумаю», — сказал Путин.

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Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Помимо президента России, на мероприятие пригласили лидера Украины Владимира Зеленского и главу США Джо Байдена. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден не собирается проводить переговоры с Путиным на саммите.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что пока решение о том, кто возглавит делегацию страны на переговорах, не приняли. Этими словами он опроверг информацию о том, что Россию якобы будет представлять премьер-министр Михаил Мишустин.