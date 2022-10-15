Канада призвала выгнать Россию из G20 | 360°

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Канада призвала выгнать Россию из G20

Вице-премьер Канады Фриланд заявила, что России не место в G20

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Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что Россию следует исключить из МВФ и G20. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Фриланд уточнила, что заседания МВФ и Всемирного банка нужны для защиты мировой экономики. Россия же, напротив, ее разрушает.

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«Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных», — подчеркнула вице-премьер.

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Она добавила, что Канада не может повлиять на исключение России. Единственное, что возможно — это публично осудить ее за спецоперацию на Украине, заключила Фриланд.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ввести новые санкции против россиян, которые имеют отношение к проведению референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Он отметил, что голосование было фиктивным и незаконным, а Канада не станет признавать его результаты.

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