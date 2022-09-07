Путин спрогнозировал инфляцию в России на уровне 12% | 360°

Важное 07 сентября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Путин спрогнозировал инфляцию в России на уровне 12% Президент Владимир Путин: инфляция в России к концу году составит 12% Администрация президента России

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В отличие от западных стран, инфляция в России снижается. Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что по итогам года она составит около 12%. Сейчас она установилась на уровне 14%, сообщил ТАСС.

Действия западных политиков глава государства назвал недальновидными. Они подстегнули глобальную инфляцию, и в развитых странах она обновила многолетний максимум. Так, в США по итогам июля инфляция достигла 8,5%.

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«Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — сказал он.

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Сейчас уровень инфляции в России, по словам президента, около 14%. Однако есть тенденция к снижению, в отличие от ситуации на Западе.

В августе Минэкономразвития России выпустило обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором заявило о снижении инфляции на 0,13%, до 14,87%. В стране подешевели макароны, крупы, мука, мясопродукты и туристические услуги.

Европа терпит убытки. По данным за июнь, годовая инфляция в Эстонии достигла 22%, став самой высокой в еврозоне. Великобритания в июле побила антирекорд 1982 года. Там годовая инфляция разогналась до 10,1%. В Австрии этот показатель достиг 9,3% впервые с 1975 года.

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