Годовая инфляция в Эстонии стала самой высокой в еврозоне

Годовая инфляция в Эстонии за июнь достигла значения 22%, став самой высокой в еврозоне. Об этом говорится в сводке европейского статистического агентства Eurostat.

Вслед за Эстонией идут Литва и Латвия с уровнем инфляции 20,5 и 19,2% соответственно. Самый низкий уровень инфляции зафиксирован на Мальте (6,1%) и во Франции (6,5%).

В июне инфляция в еврозоне ускорилась до 8,6%, хотя еще в мае составляла 8,1%. Отмечается, что в июне 2021 года средняя инфляция в еврозоне составила 1,9%.

Аналитики полагают, что высокую инфляцию спровоцировали возросшие цены на газ и нефть, вслед за которыми поднялись ценники на табачные изделия, алкоголь и продукты питания.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что западные страны допустили существенные просчеты в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике, которые привели к росту инфляции, писала газета «Известия».