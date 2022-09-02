Мир 02 сентября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

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Viber Высокая инфляция и холодная зима изменят отношение Австрии к санкциям против России Die Welt: Австрия потребует снятия санкций против России из-за роста цен РИА «Новости»

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Высокая инфляция в преддверии холодной зимы значительно сократила число сторонников санкций против России в Австрии. В ближайшее время эта тенденция продолжится, а с ней — и давление на главу правительства Карла Нехаммера. Об этом написала газета Die Welt.

Авторы материала не исключили, что до конца своего срока действующий глава правительства может не дотянуть.

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Победу на выборах в парламент, который формирует кабмин, предсказали правой «Австрийской партии свободы». Она изначально выступала против ограничений в отношении России и требовала сохранить диалог.

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«В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — сказано в публикации.

«Известия» напомнили, что правые активисты Германии и Австрии объединились в едином митинге около терминала «Северный поток — 2» в немецкой общине Лубмин в конце августа.

Их главным требованием стал запуск прокачки газа из-за резкого роста цен.

Годовая инфляция в Австрии по итогам июля составила 9,3% — это самый высокий показатель с 1975 года. Сильнее всего выросли цены на продукты, топливо и энергоснабжение жилых домов.

О росте поддержки России президента Владимира Путина в Германии и Австрии ранее писала газета Wiener Zeitung.

Как пояснил автор материала, российский лидер завоевал симпатии правых политиков критикой либерального крыла, а левых — выступлениями против НАТО.

Поддержка Украины в странах Центральной Европы значительно снизилась в условиях высокой инфляции и вероятного дефицита газа осенью и зимой.

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