Инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года

Годовая инфляция в Великобритании разогналась до 10,1%. Это рекордное значение последний раз было зафиксировано в стране в 1982 году. Данные опубликовало Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Показателя 10,1% инфляция достигала по итогам июля, в июне она составляла 9,4%. Потребительские цены за июль поднялись еще на 0,6%, написало РИА «Новости».

Ситуация идет вразрез с прогнозами аналитиков. В опросе для портала Daily FХ респонденты заявили, что ожидали годовую инфляцию 9,8%, а месячную — на уровне 0,4%.

Серьезно поднялись цены на продукты и услуги не только в Великобритании, но и в США, где инфляция также продолжает бить рекорды. Больше всего американцы опасаются рецессии в экономике США. Этого, согласно недавнему опросу, боятся 84% респондентов. Людей тревожат повышение процентных ставок и растущие риски потерять работу.

The New York Times написала, что в Штатах уже началась рецессия, хотя власти не говорят об этом. Журналисты уже высказывали критику по поводу подмены понятий.