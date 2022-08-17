Годовая инфляция в России упала ниже 15%

Цены в России за неделю с 9 по 15 августа снизились на 0,13%, что привело к падению показателя годовой инфляции до 14,87%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации» Министерства экономического развития РФ.

Основное влияние на инфляцию оказало падение цен на продовольственные товары, в частности, плодоовощной продукции (- 0,33%). Подешевели макароны, крупы, мука, мясопродукты. Не изменилась цена на хлебобулочные изделия и молоко. Подорожали сахар и яйца. Снизилась стоимость туристических услуг за счет подешевевших авиабилетов (- 0,19%).

Среди непродовольственных товаров зафиксировано минимальное повышение цен, особо не оказавшее влияния на ситуацию в экономике (0,02%). Потеряли в цене электрические бытовые приборы (-0,09%) и строительные материалы (-0,64%). Рост цен на автомобили замедлился до 0,03% против 0,11% неделей ранее. Цены на топливо остались практически без изменений.