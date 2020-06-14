Путин впервые высказался о массовых протестах в США

«Президент (США Дональд Трамп — прим. ред.) говорит: „Надо сделать так-то и так-то“, а на местах губернаторы говорят: „Да пошел ты подальше“», — отметил Путин.

Это первое интервью главы государства за время пандемии.

Массовые протесты в США вспыхнули 25 мая. Беспорядки начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Правоохранитель застегивал наручники и наступил коленом на шею мужчине. Флойд несколько раз сказал, что задыхается, а потом потерял сознание. Позже пострадавший скончался в реанимации от асфиксии.

Сначала акции протеста начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд. А потом за считаные часы беспорядки и мародерство распространились на десятки других городов США. Участники акций требуют разобраться с расовым неравенством в Америке.

Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию для борьбы с беспорядками. Президент также назвал участников акции, оккупировавших мэрию в Сиэтле, «внутренними террористами».

А 12 июня при задержании полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца Ричарда Брукса. Этот правоохранитель уже уволен. В Атланте на следующий день началась очередная волна массовых протестов.