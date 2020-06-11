В США протесты переросли в войну с памятниками. Достается статуям не только конфедератов, но и освободителей

В США после беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда, протестующие объявили войну памятникам. Под ударом оказались скульптуры людей, связанных с Конфедерацией — объединением 13 южных рабовладельческих штатов в Гражданскую войну в США 1861–1865 годов. Кому и за что именно досталось от митингующих?

Генерал Роберт Ли

Активисты Black Lives Matter добились демонтажа 12-тонного памятника главнокомандующему армией Конфедерации Роберту Ли. Это один из самых известных американских военачальников XIX века. Статую установили в столице штата Вирджиния — городе Ричмонде — еще в 1890 году.

«В 2020 году мы больше не можем относиться с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей», — заявил губернатор штата демократ Ральф Нортэм, оглашая решение о ликвидации монумента.

Губернатор распорядился снять памятник с постамента и отправить его в хранилище. Дату демонтажа пока не огласили, но чиновник подчеркнул, что убрать статую нужно «как можно скорее». Правда, местный судья запретил сносить памятник в течение 10 дней. С таким требованием выступил прокурор Джозеф Блэкберн от лица потомка дарителя памятника Уильяма Грегори.

Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США был столицей Конфедерации. На центральной улице установлено множество памятников военачальникам американского рабовладельческого юга. Мэр города даже заявлял о намерении 1 июля опубликовать постановление об удалении остальных статуй.

Помимо этого, протестующие сами нанесли урон многим памятникам. Одной из первых с постамента опрокинули статую Эдварда Кармака в Нэшвилле, штат Теннеси. Это произошло 30 мая. Мужчина прославился тем, что его издания противостояли газете «Свобода слова». Последняя, в свою очередь, принадлежала «матери движения за гражданские права» афроамериканке Иде Уэллс.

Тем временем спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать 11 статуй конфедератов из здания парламента.

Христофор Колумб

Однако, наверное, сильнее всех пострадал первооткрыватель Америки Христофор Колумб. Его статуи участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли сразу в нескольких штатах. Участники акций решили, что знаменитый мореплаватель, открывший континент для европейцев, — это самый настоящий символ угнетения коренных народов колонистами.

Так, в Ричмонде монумент пытались поджечь, а после этого с помощью веревок сбросили с пьедестала. Митингующие назвали Колумба лицом геноцида. В итоге статую утопили в озере. В Бостоне памятник известному мореплавателю и вовсе обезглавили.

Другая статуя пострадала в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где умер афроамериканец Джордж Флойд.

Авраам Линкольн

Досталось даже освободителю американских рабов, национальному герою американского народа Аврааму Линкольну. Памятник ему осквернили в Чикаго, несмотря на то, что именно этот человек и отменил рабство. Бюст сожгли и повредили.

По этому поводу Дональд Трамп заметил: «Эдак завтра дойдет очередь до Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона».

Маттиас Болдуин

Ни за что пострадал и американский предприниматель, изобретатель Уильям Маттиас Болдуин. Он боролся за права афроамериканцев, был сторонником отмены рабства и даже жертвовал деньги на строительство школ для темнокожих. Однако в Филадельфии на его памятнике участники акций написали «Колонизатор» и «Убийца».

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею. Мужчина повторял, что не может дышать, но вскоре перестал говорить.