Трамп приравнял протестующих в Сиэтле к террористам

В США не прекращаются массовые протесты, вспыхнувшие после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. В Сиэтле участники акций оккупировали мэрию. Дональд Трамп назвал их «внутренними террористами».

Американский лидер заявил в Twitter, что все произошло в городе, которым управляют «радикальные левые демократы».

«Внутренние террористы захватили Сиэтл», — заявил Трамп.

Действия губернатора штата Вашингтон, где расположен город, и мэра Сиэтла глава Белого дома подверг критике.

«Верните себе свой город немедленно. Если вы этого не сделаете, то этим займусь я. Это не игра», подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что нужно как можно быстрее остановить «этих безобразных анархистов».

Накануне в Сиэтле протестующие ворвались в здание мэрии. Они потребовали, чтобы городская администрация ушла в отставку.

Протесты в США не прекращаются уже около двух недель. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе.