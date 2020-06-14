    14 июня 2020, 10:28

    Уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца Брукса

    Алена Макаренко

    Руководство полиции города Атланта в штате Джорджия уволило стража порядка, который 12 июня при задержании смертельно ранил афроамериканца Ричарда Брукса. Это уже второй чернокожий мужчина, который погиб от рук правоохранителей за последнее время. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя полиции.

    Еще одного блюстителя правопорядка, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.

    Брукса пытались задержать у Wendy’s. Он спал в машине, перегородив часть площадки у кафе быстрого питания. Полицейские хотели применить электрошокер, но 27-летнему мужчине удалось взять его себе. По одной из версий, афроамериканец, когда сбегал, попытался применить аппарат против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз. Брукс умер в больнице, напомнил «Царьград».

    В Атланте 13 июня началась очередная волна массовых протестов, на которых американцы негодуют из-за убийств чернокожих. Участники акции поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после происшествия подала в отставку.

    Ранее по десяткам городов США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который тоже пострадал от рук полиции. Один правоохранитель обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.