Уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца Брукса

Еще одного блюстителя правопорядка, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.

Брукса пытались задержать у Wendy’s. Он спал в машине, перегородив часть площадки у кафе быстрого питания. Полицейские хотели применить электрошокер, но 27-летнему мужчине удалось взять его себе. По одной из версий, афроамериканец, когда сбегал, попытался применить аппарат против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз. Брукс умер в больнице, напомнил «Царьград».

В Атланте 13 июня началась очередная волна массовых протестов, на которых американцы негодуют из-за убийств чернокожих. Участники акции поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после происшествия подала в отставку.

Ранее по десяткам городов США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который тоже пострадал от рук полиции. Один правоохранитель обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.