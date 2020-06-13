Родственники Джорджа Флойда подадут иск к убившему его полицейскому

Родственники афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский при задержании, готовятся подать иск к Дереку Шовину.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи Флойда Бенджамина Крампа

Адвокат отметил, что семья подаст гражданский иск и «планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности». Крамп также выразил мнение, что в США необходимо изменить правила, по которым работают правоохранительные органы.

Это нужно не только для того, что такие случаи больше не повторялись, но и чтобы виновные полицейские не имели возможность устроиться на службу в другом городе или штате. К слову, Шовин будет получать положенную пенсию, даже если его признают виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца.

Ранее Бывший российский боец ММА и актер Олег Тактаров заявил, что у местных правоохранителей «нет мозгов», и работать в полицию идут американцы с садистскими наклонностями и разного рода психическими расстройствами.