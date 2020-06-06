Путин призвал сделать выход из ограничений спокойным и осознанным

Выход из режима ограничений из-за пандемии коронавируса должен быть осознанным и спокойным. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Такое мнение он выразил на встрече с деятелями культуры.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — сказал Путин.

Во время совещания директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов процитировал строку из письма Александра Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…».

Путин согласился с ним. «Хорошие слова. Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — отметил российский лидер.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. По его словам, она стабилизируется. Более трети регионов готовы смягчать ограничения.

В Москве с 1 июня стартовал второй этап снятия ограничений. Открылись непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, прачечные и ремонтные мастерские. Кроме того, жителям столицы разрешили гулять по графику — три раза в неделю с 09:00 до 21:00.

Музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинотеатры пока не работают. Деятели культуры должны составить список проблем и предложений выхода из кризиса с минимальными потерями.