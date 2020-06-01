Второй этап снятия ограничений стартовал в Москве с 1 июня
Хотя до возвращения жизни в привычное русло еще далеко, с первого дня лета в городе будут ждать посетителей непродовольственные магазины, откроются автосалоны, химчистки, прачечные и ремонтные мастерские.
Гулять пока придется по графику — с 09:00 до 21:00. Для каждого столичного дома он свой. На улицу можно выходить в том числе гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Побыть на воздухе можно будет в парках и скверах, но лавочки, беседки, детские площадки пока под запретом.
Не рекомендуется уходить от места жительства дальше, чем на два километра. С собой лучше взять документ, который подтвердит, что вы не ушли далеко.
При выходе из дома обязательно надевать маску, в транспорте и общественных местах понадобятся еще и перчатки.
Заниматься спортом власти предложили ранним утром — с 05:00 до 09:00, зато без ограничений по дням. Для тренировок сборных и игроков клубов откроются стадионы и спортивные объекты.
Дома придется остаться тем, у кого есть признаки ОРВИ, а также людям, находящимся в изоляции по решению врача.