Музеи, театры, библиотеки, кино. Российские власти помогут восстановиться учреждениям культуры
Он упомянул музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинематограф. Президент подчеркнул, что предложения будут учитываться и включаться в национальный проект «Культура».
«Все такие решения будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер, к которым принадлежит и культура», — приводит слова Путина ТАСС.
По мнению президента, пандемия показала, насколько сфера культуры жизнеспособна. Несмотря на закрытие всех площадок, деятели культуры и искусства переходили на онлайн-формат — устраивали различные выставки в интернете, проводили творческие встречи, дистанционные мастер-классы, концерты, спектакли и прочее.
Но все равно для работников культуры это был очень сложный период, отметил Владимир Путин.