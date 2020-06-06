Музеи, театры, библиотеки, кино. Российские власти помогут восстановиться учреждениям культуры

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями учреждений культуры. Он попросил их составить список проблем и предложений о том, как выйти из кризиса с минимальными потерями.

Он упомянул музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинематограф. Президент подчеркнул, что предложения будут учитываться и включаться в национальный проект «Культура».

«Все такие решения будут вырабатываться в прямом контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер, к которым принадлежит и культура», — приводит слова Путина ТАСС.

По мнению президента, пандемия показала, насколько сфера культуры жизнеспособна. Несмотря на закрытие всех площадок, деятели культуры и искусства переходили на онлайн-формат — устраивали различные выставки в интернете, проводили творческие встречи, дистанционные мастер-классы, концерты, спектакли и прочее.

Но все равно для работников культуры это был очень сложный период, отметил Владимир Путин.