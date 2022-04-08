Путин приехал на прощание с Жириновским

Президент Владимир Путин приехал на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома Союзов. Об этом сообщил канал «Звезда».

Траурная процессия доставила гроб с телом политика в Колонный зал после отпевания. После церемонии прощания Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

Заупокойное богослужение состоялось в Храме Христа Спасителя. Чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее о том, что президент обязательно попрощается с Жириновским, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В день смерти лидера ЛДПР, 6 апреля, глава государства выразил соболезнования родным и близким умершего и отметил, что Жириновский был энергичным человеком, ярким оратором и полемистом.

Жириновский скончался в 75 лет. В феврале политик попал в больницу с коронавирусом. Медики до последнего боролись за его жизнь.

В ЛДПР после смерти Жириновского заявили, что в ближайшие 40 дней в партии не станут обсуждать никаких вопросов, кроме прощания с ее лидером.