Отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя завершилось

В московском храме Христа Спасителя завершилось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе», — произнес патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх призвал людей, которые были в конфликте с Жириновским, простить его, потому что душа усопшего должна «покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым».

«Вне зависимости от того, как даже присутствующие здесь относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сейчас чувство скорби, глубочайшего сожаления», — добавил патриарх Кирилл.

Он назвал Жириновского «ярким и обаятельным человеком», который внес большой вклад в политическую жизнь современной России.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля. В феврале он попал в больницу с коронавирусом. Врачи до последнего боролись за жизнь политика. Ему было 75 лет.

Посетить отпевание могли все желающие.