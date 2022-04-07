Путин приедет на прощание с Жириновским

Президент России Владимир Путин лично приедет на прощание с умершим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище. Похороны пройдут 8 апреля сразу после прощания с политиком, которое планируют провести в Колонном зале Дома союзов.

Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля. В феврале он заразился коронавирусом и с тех пор находился в больнице. Врачи до последнего боролись за жизнь политика.

О смерти лидера ЛДПР объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ЛДПР безвременный уход Жириновского назвали ударом по всей России. В ближайшие 40 дней в партии решили не обсуждать никаких вопросов, кроме прощания с Владимиром Жириновским.

Путин выразил соболезнования родным Жириновского и отметил, что он был опытным политиком, энергичным и открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.