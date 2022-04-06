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    06 апреля 2022, 14:40

    Путин вспомнил непоколебимость Жириновского в отстаивании интересов России

    Президент РФ выразил соболезнования родным Владимира Жириновского

    Екатерина Виславская

    Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным и открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным лидера ЛДПР.

    Путин вспомнил непоколебимость Жириновского в отстаивании интересов России

    Глава государства отметил, что, будучи основателем и бессменным лидером одной из старейших партий страны, Владимир Жириновский сделал многое для становления и развития парламентаризма и законодательства. Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.

    «Всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях, он отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — отметил Владимир Путин.

    Президент России пообещал сохранить о нем добрую, светлую память и выразил соболезнования близким и родным политика.