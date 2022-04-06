Минздрав рассказал о борьбе врачей за жизнь Жириновского

Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявили в Минздраве России, передал Telegram-канал RT.

Медики с начала февраля боролись за жизнь политика. Врачи оказывали Жириновскому всю возможную помощь, сообщили в ведомстве.

О смерти Жириновского в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР умер после продолжительной болезни на 76-м году жизни. Володин отметил, что без личности таких масштабов сложно представить политическую историю современной России. Он признал, что это невосполнимая потеря для всех. На заседании Госдумы почтили память политика минутой молчания.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом по всей России.

Депутат Виталий Милонов заявил «360», что Жириновский был авторитетным политиком и умным человеком. Он признался, что его будет не хватать.

Юрист Михаил Салкин также поделился с «360» своим воспоминаниями о Жириновском. Он отметил, что его геополитические прогнозы всегда сбывались, а сам Жириновский был неким триггером политической мысли.