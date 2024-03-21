21 марта 2024, 13:06
Путин пообещал использовать идеи кандидатов в президенты для развития страны
Путин: предложения других кандидатов в президенты России будут использовать
Владимир Путин обратился к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он пообещал, что все идеи и предложения кандидатов используют в интересах развития страны.
Путин заявил, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие.
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«Мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей», — подчеркнул он.
Глава государства заверил, что сделает все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых он говорил ранее, были реализованы.
Итоговые протоколы голосования на выборах президента доставили в ЦИК 21 марта. Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказывала, что систему видеонаблюдения на выборах пытались взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе. Также по всей России зарегистрировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней.
Владимир Путин
Выборы
Выборы президента — 2024
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