Важное 21 марта 2024, 13:06 Путин пообещал использовать идеи кандидатов в президенты для развития страны Путин: предложения других кандидатов в президенты России будут использовать РИА «Новости»

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Владимир Путин обратился к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента. Он пообещал, что все идеи и предложения кандидатов используют в интересах развития страны.

Путин заявил, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие.

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«Мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей», — подчеркнул он.

Глава государства заверил, что сделает все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых он говорил ранее, были реализованы.

Итоговые протоколы голосования на выборах президента доставили в ЦИК 21 марта. Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказывала, что систему видеонаблюдения на выборах пытались взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе. Также по всей России зарегистрировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней.