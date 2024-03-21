Выборы 21 марта 2024, 12:32 Систему видеонаблюдения на выборах пытались сломать изнутри — Памфилова ЦИК: систему видеонаблюдения на выборах хотели взломать и передать Западу РИА «Новости»

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Систему видеонаблюдения на президентских выборах в России пытались взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе. Об этом на заседании комиссии рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Злоумышленники хотели сделать это через аккаунты портала «Госуслуги». Они пытались подкупить россиян, обещая помочь с переездом и трудоустройством.

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«Все это должно было передаться супер IT-специалистам на Западе, сидела группа подготовленная, и там серьезные кибератаки, подмена картинок и так далее», — сообщила Памфилова.

Часть аккаунтов пришлось закрыть, направить в центры общественного наблюдения. Но все записи удалось сохранить.

Сайт российского Избиркома и его цифровые ресурсы во время выборов президента России подверглись 12 миллионам 200 тысячам DDoS-атак. Некоторые из них длились дольше часа.

Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента. Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.