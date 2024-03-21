Выборы 21 марта 2024, 12:32 ЦИК назвал число попыток массовой порчи бюллетеней на выборах президента Памфилова: 41 попытку порчи бюллетеней зафиксировали на выборах президента РИА «Новости»

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Во время президентских выборов по всей России зарегистрировали 41 попытку массовой порчи бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«По всей стране была 41 такая акция на участках», — сказала глава Центризбиркома.

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Памфилова отметила, что 41 случай на 96 тысяч избирательных участков — это очень мало. По словам председателя ЦИК, цифры подтвердили подготовленность и эффективность всех служб, включая членов избирательных комиссий. Представители избиркомов работали на предупреждение, обратила внимание Памфилова.

Глава Центризбиркома добавила, что вся избирательная система России была максимально мобилизована во время выборов. Она тесно и эффективно сработала совместно с представителями МВД, подытожила председатель ЦИК.

Голосование на выборах президента России длилось с 15 по 17 марта. Явка составила 77,49%. Действующий глава государства Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов.