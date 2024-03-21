Важное 21 марта 2024, 11:53 Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России Памфилова: Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России РИА «Новости»

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Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России. Она подтвердила, что действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

На втором месте с огромным отрывом оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков («Новые люди») с 3,85%. На четвертом месте — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

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О том, что Путин оставил далеко позади всех своих соперников на выборах, было известно уже 18 марта, после анализа 100% протоколов.

По словам Памфиловой, явка с учетом дистанционного электронного голосования достигла 77,49%. Она назвала этот показатель историческим. Всего с 15 по 17 марта в голосовании поучаствовали 87 576 075 человек.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным 19 марта, 72% опрошенных россиян доверяют результатам выборов, усомнились в цифрах лишь 13%. Еще 14% на тот момент еще не знали, сколько голосов набрали кандидаты.