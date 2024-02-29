29 февраля 2024, 12:27
Путин указал на абсолютную поддержку СВО со стороны россиян
Путин: СВО поддержало абсолютное большинство россиян
Абсолютное большинство жителей России поддержало проведение специальной операции на Украине. На это в ходе послания Федеральном собранию указал президент Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время Россия отстаивает свою безопасность и суверенитет, защищает жизни соотечественников в Новороссии и Донбассе.
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«В начале специальной операции все эти качества проявились, ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Люди непреклонны в своем выборе, несмотря на горечь потерь», — отметил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что россияне показали преобладание ценностей солидарности, поддержки и милосердия в обществе.
«Российские бизнес отправил на поддержку бойцов на СВО миллиарды рублей в благотворительные фонды и волонтерам», — добавил президент.
Ранее Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России.
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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