Важное 29 февраля 2024, 12:27 Путин указал на абсолютную поддержку СВО со стороны россиян Путин: СВО поддержало абсолютное большинство россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Абсолютное большинство жителей России поддержало проведение специальной операции на Украине. На это в ходе послания Федеральном собранию указал президент Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время Россия отстаивает свою безопасность и суверенитет, защищает жизни соотечественников в Новороссии и Донбассе.

Реклама

«В начале специальной операции все эти качества проявились, ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Люди непреклонны в своем выборе, несмотря на горечь потерь», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что россияне показали преобладание ценностей солидарности, поддержки и милосердия в обществе.

«Российские бизнес отправил на поддержку бойцов на СВО миллиарды рублей в благотворительные фонды и волонтерам», — добавил президент.

Ранее Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития России.