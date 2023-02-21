Важное 21 февраля 2023, 12:37 Путин объявил минуту молчания по павшим участникам спецоперации и мирным жителям Донбасса Путин: за воссоединение народа России сражаются герои

Читать 360tv в

Во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил минуту молчания. Она посвящена павшим участникам спецоперации и мирным жителям, погибшим под обстрелами.

«За воссоединение нашего народа сражаются наши бойцы, наши герои», — сказал Путин.

Реклама

Также он отметил, что о подвиге участников спецоперации со стороны союзных сил помнит вся Россия. По его словам, страна должна поддержать таких людей. Среди мер помощи глава России отметил воспитание и образование детей погибших.

Реклама

Также он отметил важность домашнего ухода за раненными в ходе боевых действий и предоставления им услуг по протезированию. Путин отметил, что в этой сфере не должно быть казенщины и бюрократии.

Также глава государства поделился, что понимает скорбь семей, потерявших близких на полях сражений.